"Dit wordt de enige landsgrens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, 500 kilometer lang. Theresa May zegt dat de grens ‘wrijvingsloos’ moet blijven, maar dat is onmogelijk. De Europese Unie zal zijn producten willen beschermen." Sheridan windt zich op. "Ik exporteer 40 procent van mijn lamsvlees naar Frankrijk, mét invoerheffingen zal ik de helft van mijn winst verliezen. Elke dag gaan er 100.000 lammeren de grens over met het zuiden om daar verwerkt te worden. Voor rundsvlees is de situatie hetzelfde. Onze economieën zijn op dit eiland met elkaar verstrengeld. En dan zijn er nog de Europese landbouwsubsidies die zullen wegvallen, goed voor 85 procent van ons inkomen nu. Hoe moeten wij hier verder? Niemand in Londen die het interesseert, ook niet tijdens deze verkiezingscampagne."

Maar wat stelt Border Communities against Brexit dan voor? "Wij willen dat het noorden een speciale economische status krijgt, zodat we samen met de Ierse republiek één economische zone blijven. Door dit eiland weer te gaan opdelen creëert de regering in Londen een onleefbare situatie." En hij besluit: "De regering in Londen beseft niet dat de brexit ons leven hier uit elkaar zal doen vallen. Maar wat Theresa May niet beseft is dat ook haar Unie uit elkaar valt."