Het 14-jarige meisje uit Bunschoten-Spakenburg, in de provincie Utrecht, was al sinds donderdag vermist. Honderden mensen namen afgelopen weekend deel aan zoekacties in de gemeente. Uiteindelijk werd haar lichaam gisterochtend teruggevonden op een andere plaats, waar niet gezocht werd. Een voorbijganger vond haar terug in een sloot op een industrieterrein.

"Na onderzoek heeft de politie kunnen bevestigen dat het om het vermiste tienermeisje ging", zegt correspondent Joris van de Kerkhof. "De politie wil niets zeggen over de omstandigheden waarin ze is teruggevonden of over wat er precies gebeurd is".

De gemeente Bunschoten-Spakenburg is in elk geval in shock. Burgemeester Van de Groep verspreidde gisteravond een videoboodschap waarin hij ouders opriep alert te zijn op waar hun kinderen naartoe gaan. "Jonge mensen doen er ook goed aan om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven en niet onnodig alleen naar een verlaten plaats te gaan."

Bunschoten-Spakenburg maakt deel uit van de zogenoemde "bible belt" in Nederland, waar veel gelovige mensen wonen, legt Joris van de Kerkhof uit. Wat ook meespeelt is dat eerder dit weekend een ander 14-jarig meisje dood teruggevonden in Achterveld, op een 15-tal kilometer van Bunschoten-Spakenburg. Zij fietste vrijdag na school naar huis, maar is daar niet aangekomen. Enkele uren later is haar lichaam teruggevonden, zij is wel door een misdrijf om het leven gekomen.

"In eerste instantie zei de politie dat er absoluut geen sprake was van een verband tussen de twee zaken, nu klinkt het dat ze rekening houden met verschillende scenario's. Waar er verbanden zijn, worden die onderzocht, luidt het", aldus Van de Kerkhof. "De politie zegt verder niets over wat zij denken, wat de speculaties bij de buurtbewoners nog meer voedt."