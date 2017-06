Drie mannen reden zaterdagavond in de Britse hoofdstad mensen aan op de Londen Bridge. Daarna staken ze in het wilde weg mensen neer in Borough Market, een bekende uitgaansbuurt. Bij de aanval vielen 7 doden, 48 anderen raakten gewond. De drie daders werden doodgeschoten door de politie.

Terreurgroep IS heeft gisteravond laat de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist via zijn communicatiekanaal Amaq. In hoeverre die claim terecht is, is nog niet duidelijk.

De Britse politie is intussen volop bezig met het onderzoek naar de aanslag, zij zegt de identiteit van de drie daders te kennen. Die zou "zo snel als mogelijk" worden vrijgegeven. Op verschillende plaatsen in Londen zijn afgelopen nacht nog huiszoekingen gehouden, verschillende mensen zouden zijn opgepakt.

Vanmorgen zijn de metrostations aan Londen Bridge opnieuw opengegaan. London Bridge zelf en de omliggende straten zijn ook opnieuw toegankelijk voor het verkeer.