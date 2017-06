Grande was de rode draad doorheen het optreden, en ze trad mee op met een aantal van de gasten. Zo nam ze het deel van zangeres Fergie voor haar rekening in "Where is the Love" van The Back Eyed Peas, en zond ze een duet met Miley Cyrus.

Cyrus zei dat ze "vereerd was om aanwezig te mogen zijn op deze ongelooflijke gebeurtenis" en ze bracht "Happy" samen met Pharrell Williams, die ook "Get Lucky" bracht.

"Ik voel of ruik of zie geen angst in dit gebouw" zei Pharell. "Al wat we hier vanavond voelen, is liefde, veerkracht en positiviteit", waarmee hij de sfeer uitstekend samenvatte.

Ook onder meer Justin Bieber, Marcus Mumford van Mumford&Sons, Take That die zelf uit Manchester komen, en Robbie Williams traden nog op. Een aantal artiesten hadden ook videoboodschappen ingesproken.