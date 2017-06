Aan de Beurs in Brussel zijn vanavond tussen 100 en 200 mensen samengekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslagen van gisteren in de Afghaanse hoofdstad Kaboel en in Londen. Ze wilden zich ook solidair tonen met de families van de slachtoffers van de aanslag in Manchester op 22 mei.

Op de trappen van het Beursgebouw namen verschillende mensen het woord. Er werd gezongen, gerapt en gedicht. Er werden bloemen en kaarsen neergezet en op een groot wit doek werden boodschappen geschreven. Foto's moesten de barbaarsheid van de aanslagen aantonen.

In Kaboel vonden zaterdag drie opeenvolgende explosies plaats tijdens een begrafenisplechtigheid. Er werden zeker twintig mensen gedood. In Londen staken drie mannen tientallen mensen neer met messen. Er vielen zeven doden.