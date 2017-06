"We moeten dit fenomeen aanpakken met alle krachten en mensen die we hebben", zegt Jambon in "Terzake". Nu is de uitdaging volgens hem om in een vroeg stadium tekenen van radicalisering te ontdekken.

Net daarom bestaat er al zoiets als de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC). "Dat zijn zowat de ogen en de oren in de straat, onder het voorzitterschap van de lokale burgemeester", aldus Jambon. Tot nu toe bestaan die LIVC's nog maar in zowat de helft van de gemeenten. "Maar de gemeenten die tot nu al door terreur zijn getroffen, zitten er allemaal bij", aldus Jambon. Hij wil wel bekijken of de LIVC's niet overal verplicht kunnen worden gemaakt.

Jambon benadrukt wel dat hij geen voorstander is van een verklikkersmaatschappij. Hij wijst erop dat de mensen in de LIVC's "mensen in de gemeenschap zijn die signalen opvangen". Mensen die hun buren verklikken, passen volgens hem niet in de LIVC's.

De medewerking van de moslimgemeenschap noemt hij in dat kader enorm belangrijk. Volgens hem gaat het hier wel degelijk om een wij-zij-verhaal. "'Wij' staat hier voor iedereen die het goed voorheeft met de maatschappij, óók moslims. 'Zij' zijn de terroristen die met geweld onze waarden ondersteboven willen halen. Zonder de moslimgemeenschap deze strijd winnen is een utopie."

"We moeten ons afzetten van zij die geweld gebruiken", besluit Jambon. Maar hij blijft realistisch: "Mensen vragen 100 procent veiligheidsgarantie, maar dat is nu niet te garanderen."