Ook Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) reageert via Facebook. Hij woonde gisterenavond in Londen een musical bij. Smet beschrijft hoe vanochtend in de wijk Shoreditch het leven herneemt. "Life goes on. En zo moet het ook", luidt het.

"We zullen vandaag wandelen, de metro nemen en doen wat we willen doen. We zullen ongetwijfeld wat extra attent zijn. Maar we zullen leven. En we zullen diep in ons hart wenen voor wie de avond voor altijd geëindigd is en meeleven voor wie vol angst wacht op het nieuws van hun (zwaar) gewonde geliefden in het ziekenhuis. Maar we zullen leven. We laten ons niet doen", aldus de minister.