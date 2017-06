Duizenden mensen op straat voor Mars van de Waarheid

De duizenden betogers eisen duidelijkheid over de banden van Trump met Rusland. Ze zijn ook boos over zijn beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Aan het Witte Huis was er een tegenbetoging. Een honderdtal Trump-aanhangers staken de president een hart onder de riem.

