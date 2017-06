Casino Manila geeft beelden vrij van aanval brandstichter

Resorts World Manila, het casino in de Filipijnse hoofdstad waar afgelopen week een man brand stichtte, heeft de beelden vrijgegeven van het drama. Daarop is te zien hoe de dader het casino binnenloopt, in het rond schiet en even later de speeltafels in brand steekt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Casino Manila geeft beelden vrij van aanval brandstichter

Resorts World Manila, het casino in de Filipijnse hoofdstad waar afgelopen week een man brand stichtte, heeft de beelden vrijgegeven van het drama. Daarop is te zien hoe de dader het casino binnenloopt, in het rond schiet en even later de speeltafels in brand steekt.