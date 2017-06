Daar is hij normaal groen-blauw, volgens experten. Om zich echter te beschermen tegen het felle zonlicht, produceert hij in ondiep water carotenoïden. Dat zijn kleurstoffen, die van geel tot dieprood kunnen variëren, en die, zoals de naam al zegt, ook wortels hun gele kleur geven.

Het fenomeen is redelijk zeldzaam, maar het heeft zich de afgelopen jaren wel voorgedaan voor de kusten van Californië, in Frankrijk, Turkije en, verleden jaar in juli, in het Urmia-zoutmeer in Iran. Het komt wel vaak voor in zoutpannen, waar zout gewonnen wordt uit zeewater.

Miljoenen kijklustige Chinezen uit heel het land zijn al komen kijken naar het tweekleurige Xienchi-meer. De Chinezen vergelijken het fenomeen met een "dubbele hotpot", een soort stoofschotel of fondue met soep, die eveneens in twee helften verdeeld is, een normale en een rode, pikante.