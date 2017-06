O'Neill is niet officieel erkend als dé uitvinder van de wetsuit, maar geldt wel als een van de pioniers van de wetsuit in neopreen, wat de surfsport radicaal veranderd heeft. Surfen werd zo veel makkelijker en toegankelijker.

In 1971 verloor O'Neill zijn linkeroog in een surfongeluk. Hij droeg een ooglapje, wat hem samen met zijn ietwat verwilderde uiterlijk op een piraat deed lijken. Hij was erg teruggetrokken en sprak slechts zelden met de pers.

In een interview in 2011 vertelde O'Neill over zijn liefde voor surfen. "Het was een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik werkte in de binnenstad van San Francisco, draaide helemaal dol. Dan zocht ik de golven op. Ik dook de oceaan in, ik pakte een golf en ik voelde me weer goed. Alles was oké."

"Ik wilde eigenlijk alleen maar surfen. Toen ik mijn eerste winkeltje opende, in mijn garage, ging ik ervan uit dat het beperkt zou blijven tot een paar gasten die wetsuits verkochten en met wie ik ging surfen. Niemand is meer verbaasd dan ik over het succes van O'Neill."