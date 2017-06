"De Amerikaanse regering mag zich dan wel terugtrekken, maar het Amerikaanse volk blijft geëngageerd. Ik wil dat de wereld weet dat de VS zijn verplichtingen zal nakomen, dat we door samenwerking tussen staten, steden en bedrijven deel willen blijven uitmaken van Parijs. We zijn al halverwege, we kunnen het proces nog versnellen, zelfs zonder de steun van Washington."

De VS was de voorbije tien jaar koploper in de wereld als het gaat om vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zegt Bloomberg. "Die inspanningen zijn in eerste instantie geleverd door burgers en steden, niet door de federale regering, met de hulp van bedrijven die zonne- en windenergie goedkoper gemaakt hebben dan steenkool."

Bloomberg, naast politicus ook miljardair en filantroop, heeft alvast 15 miljoen dollar beloofd aan de Klimaatconventie van de VN. Geld dat de VN ontnomen werd door Trumps beslissing. Zo wil hij er zeker van zijn dat het werk van de Klimaatconventie kan worden voortgezet. Zijn stichting zal de VN ook bijstaan in de rapportering, zodat de wereld op de hoogte blijft van de klimaatinspanningen in de VS.

Amerika is samen met Syrië en Nicaragua het enige land dat het klimaatakkoord niet (meer) ondersteunt. Volgens de afspraken die in Parijs gemaakt werden, zouden de Verenigde Staten tegen 2025 26 tot 28 procent minder CO2 moeten uitstoten.