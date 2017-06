De zangeres bracht een verrassingsbezoek aan het Royal Manchester Children's Hospital. Daar worden nog een vijftigtal slachtoffers verzorgd die gewond raakten bij de bomaanslag op het concert van Grande, bijna twee weken geleden. Ze praatte en knuffelde er met de kinderen

Op sociale media schrijven ouders hoeveel het bezoek van Ariana Grande voor hun kinderen en voor hen betekend heeft. "Ik heb mijn dochter nog nooit zo gelukkig gezien" en "Dit betekent meer voor ons dan alle geweldige dingen die mensen de vorige week voor ons hebben gedaan." "Wanneer je dochter na een tweede operatie vraagt of Ariana oké is en zo gelukkig is dat dat het geval was, kon ik wel smelten. Ik heb haar nog nooit zo gelukkig gezien", schrijft Peter Mann.

Vorige week ontstond er nog wat commotie over de Britse tv-presentator Piers Morgan, die na een bezoek van de Britse Queen aan de gewonde kinderen, had gezegd dat Grande toch ook wel een bezoek had kunnen brengen aan haar fans, zodat ze de ster konden zien waarvoor ze hadden betaald.

Bij de aanslag vielen 22 doden en tientallen gewonden.

Zondag treedt Ariana Grande samen met Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That en Miley Cyrus op tijdens het "One Love Manchester"-benefietconcert. De opbrengst gaat naar de slachtoffers en hun families.