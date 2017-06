Huidige premier Enda Kenny kondigde vorige maand aan dat hij zou opstappen als leider van de partij Fine Gael en als regeringsleider na interne fricties en een schandaal.

Varadkar - zoon van een migrant uit India - is nu met 60 procent van de stemmen verkozen als nieuwe partijleider. Om effectief premier te worden, moet hij wel nog groen licht krijgen van de andere regeringspartijen. De komende weken zal hij gesprekken voeren, in die periode blijft Kenny nog even eerste minister.

Varadkar wordt de eerste openlijk homoseksuele Taoiseach (Keltisch Iers voor "premier"). Met zijn 38 jaren zal hij ook de jongste Ierse eerste minister ooit zijn. En bovendien heeft Varadkar een migratieachtergrond. "Als mijn verkiezing iets toont, dan is het dat vooroordelen geen plaats hebben in de Ierse Republiek."

Leo Varadkar kwam twee jaar geleden uit de kast in de aanloop naar het referendum voor het homohuwelijk. In Ierland was homoseksualiteit tot 1993 verboden, het land werd lange tijd gezien als een van de meest conservatieve landen van Europa.

De nieuwe premier van Ierland zal het in elk geval niet onder de markt krijgen, want de Ierse Republiek heeft veel te verliezen bij de nakende brexit. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste handelspartner van Ierland dat in de EU en de eurozone blijft. Bovendien heeft Ierland als enige EU-lidstaat een landgrens met het VK, namelijk die met de autonome provincie Noord-Ierland.