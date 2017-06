Al tien jaar is Cody Keenan een van de vaste speechschrijvers van president Obama. De laatste drie jaar van diens presidentschap stond Keenan aan het hoofd van het schrijversteam. Momenteel reist hij de wereld rond om toespraken te houden over Obama's toespraken. Vandaag hield hij halt in Brussel. De focus van de dag lag echter niet op een speech van Obama...

"Ik ben vooral ontgoocheld. Je krijgt een gevoel dat het Amerikaanse leiderschap in de wereld dat de afgelopen 75 jaar is opgebouwd nu wegkruimelt. En dat is geen ongeval, maar het gebeurt doelbewust door beslissingen van president Trump", reageert Keenan op de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs.

De speech van Trump gisteravond heeft Keenan niet live gezien, maar hij heeft de tekst wel gelezen. Zijn mening: "Veel van wat hij gezegd heeft, was feitelijk compleet onjuist. Ik denk dat hij niet eens weet wat er in het akkoord van Parijs staat. Het lijkt dat hij ertegen is omdat Obama ervoor was. Trump heeft een vreemde manier om de wereld te benaderen, klagend en met wrok en onzekerheid."