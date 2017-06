Protest AI aan Schumanplein nabij EU-Chinatop: "China verkoopt leugens"

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International bracht naar aanleiding van de EU-Chinatop in Brussel enkele honderdtallen demonstranten op de been. "China beweert op het internationale forum dat het vorderingen maakt in het uitbouwen van een rechtsstaat," zegt Philippe Givron, Chinacoördinator bij Amnesty België. "Maar we hebben objectief vastgesteld dat dit niet zo is."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Protest AI aan Schumanplein nabij EU-Chinatop: "China verkoopt leugens"

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International bracht naar aanleiding van de EU-Chinatop in Brussel enkele honderdtallen demonstranten op de been. "China beweert op het internationale forum dat het vorderingen maakt in het uitbouwen van een rechtsstaat," zegt Philippe Givron, Chinacoördinator bij Amnesty België. "Maar we hebben objectief vastgesteld dat dit niet zo is."