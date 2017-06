In zijn verklaring gisterenavond zei Trump letterlijk dat de VS niet langer zal voldoen aan "de draconische financiële en economische last die het klimaatakkoord ons land oplegt. Dat betekent dat we niet langer onze nationale bijdrage leveren, en belangrijker: we storten ook geen geld meer in het Green Climate Fund, wat de VS nu een fortuin kost."

"Het klimaatakkoord legt de deelnemende landen inderdaad enkele financiële verplichtingen op. Zo is elk land verplicht om een nationale bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid van ontwikkelingslanden, zoals het ook al in het Kyotoprotocol was opgenomen", legt hij uit. "De exacte bedragen worden bepaald door de nationale parlementen, maar er is wel een verdeelsleutel uitgewerkt. Als groot land draagt de VS veel bij."

Anderzijds zijn alle grote industrielanden ook de politieke verplichting aangegaan om tegen 2020 in totaal 100 miljard dollar op te halen. Dat geld komt niet enkel van de lidstaten zelf, maar ook van privépartners. Als grote speler levert de VS ook een aanzienlijke bijdrage.

Tenslotte zal Trump niet langer fondsen storten in het Green Climate Fund. "Bepaalde lidstaten, zoals België hadden beloofd om daar tegen 2018 een bedrag voor vrij te maken. In het geval van de VS ging het over 3 miljard dollar, tussen 2014 en 2018. Onder president Obama is er al 1 miljard dollar gestort. Trump zal de resterende 2 miljard dus niet meer willen ophoesten."