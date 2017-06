In de verklaring beloven China en de EU minder fossiele brandstoffen te gebruiken, meer te investeren in groene technologie en bij te dragen tot een fonds van 100 miljard dollar om de armere landen te helpen om hun uitstoot van CO2 te verminderen. Die afspraken waren al gemaakt voordat president Trump aankondigde dat de VS zich terugtrekt uit het klimaatakkoord. Het is niet duidelijk of de EU en China geld zullen bijpassen nu de bijdrage van de VS wegvalt.

De Europese klimaatcommissaris Miguel Arias Canete zei na een ontmoeting met zijn Chinese tegenhanger dat de EU de beslissing van Trump ten zeerste betreurt, maar dat er geen sprake kan zijn van een heronderhandeling van het verdrag, zoals Trump gesuggereerd heeft.