"Macron heeft zich met zijn tweetalige speech, niet enkel tot Frankrijk gericht, maar ook tot de wereld, en specifiek tot Trump. Hij parodieerde niet toevallig zijn uitspraak "Make America great again" met zijn eigen versie "Make our planet great again", aldus Van Mullem.

Met de keuze voor Frans én Engels wil Macron aantonen dat hij zich zowel binnen Frankrijk als op het Europese niveau profileert op het klimaatdossier. "Een slimme zet, waarmee Macron in één klap aan politiek doet thuis én buitenshuis. Macron is nog relatief nieuw in de toppolitiek, en hij wil absoluut binnen Europa op het voorplan geraken, zeker op dit thema."

"Anderzijds wil Macron ook aan de Fransen tonen dat hij wel degelijk bezig is met het klimaatthema. In de campagne voor de presidentsverkiezingen is hem vaak verweten dat het klimaat hem niets kon schelen", zegt Van Mullem. "Bovendien is het bewuste Klimaatakkoord ondertekend in Parijs. De beslissing van Trump leeft dus wel in Frankrijk: heel wat Fransen voelen zich persoonlijk gekrenkt, en daar wil Macron op inspelen."

