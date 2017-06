Grootste vliegtuig ter wereld ziet het daglicht

De Stratolaunch, het grootste vliegtuig ter wereld, is voor het eerst uit zijn loods in Californië gerold. Het vliegtuig is een initiatief van Paul Allen, medeoprichter van Microsoft. Het toestel is 117 meter breed en zou raketten op een efficiëntere manier in de ruimte kunnen brengen. De eerste test is gepland voor 2019.

