Afgelopen nacht opende een gewapende man het vuur in het resort en stak hij in het casino speeltafels in brand. Later is de man dood aangetroffen. In een mededeling zegt het resort dat de man is overleden door zichzelf in brand te steken en door een zelf aangebrachte schotwonde.

Het hotel bevestigt dat er "verschillende slachtoffers" zijn, maar kan nog geen verdere informatie geven. Eerder was er sprake van 54 gewonden, nadat er paniek was uitgebroken in het resort. Vanmorgen blijken er 36 dodelijke slachtoffers te zijn.

De politie sluit een terroristische aanslag uit. De aanval was nochtans opgeëist door terreurgroep IS, maar het gebeurt wel vaker dat IS gewelddaden door "lone wolfs" opeist. "De toestand in Manilla heeft niets te maken met een terreuraanval", bevestigt een woordvoerder van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Volgens de politie zou het gaan om een mislukte overval, aangezien de man verschillende jetons van het casino had gestolen.