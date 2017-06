"Diplomatiek zal dit ongetwijfeld aanzienlijke schade opleveren", zegt Soenens. "De geloofwaardigheid van de VS komt echt wel onder druk te staan. De druk op Trump om erin te blijven was enorm, maar blijkbaar hebben de economische nationalisten (het kamp rond strateeg Steve Bannon, red.) in het Witte Huis het pleit gewonnen."

"De vraag nu zal zijn: wie gelooft Amerika nog als er onderhandeld moet worden over dit soort akkoorden? Want dit akkoord dateert nog maar van november 2015 en het wordt nu gewoon in de prullenbak gesmeten. Trump gaat die 3 miljard voor het Klimaatfonds niet betalen, hij gaat de afspraken over CO2-uitstoot niet naleven. De perceptie van Amerika als stabiele bondgenoot kruimelt weg, het morele leiderschap brokkelt verder af."