De aanslag in Manila is erg snel opgeëist door een website die beweert te werken voor de terreurgroep IS en die dagelijks informatie geeft over de gevechten tussen moslimextremisten en het leger in de stad Marawi op het zuidelijke eiland Mindanao. De snelle opeising zou er kunnen op wijzen dat het inderdaad om groepen gaat die verbonden zijn met IS.

De Filipijnen worden al langer geteisterd door opstanden van communistische en moslimrebellen, maar het meeste geweld is er meestal in Mindanao en de eilanden in de Sulu Zee richting Borneo. Toch wordt ook de hoofdstad Manila af en toe getroffen door terreur. De zwaarste aanslag was er in 2004 toen 116 doden vielen bij een bomontploffing op een veerboot ten noorden van Manila.