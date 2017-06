Transgenders bevinden zich dan ook in een ‘grijze zone’. 0,4% tot 0,5% van de bevolking identificeert zich niet als 100% man of vrouw. “Er is een dunne lijn tussen mensen die zich meer of minder man of vrouw voelen. Bepalen of iemand transgender is, is niet de taak van behandelaars. Het individu beslist hierover en maakt zelf een diagnose”, verklaart Guy T’sjoen. “Het belang van de behandelaar in dit proces is inschatten of mensen een gevraagde transitie aankunnen. Dit kan door samen de stappen, mogelijkheden en moeilijkheden grondig te bekijken.”