Comey werd een maand geleden ontslagen door president Trump omdat zijn dienst slecht zou werken. Toch vermoeden velen dat er andere motieven waren. Zo is uit memo's van Comey die gelekt zijn, gebleken dat president Trump eerst loyauteit had gevraagd van de FBI-directeur en ook gevraagd zou hebben dat die het onderzoek naar de opgestapte nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn zou stopzetten.

Flynn moest na amper drie weken in die functie ontslag nemen nadat bleek dat hij ongeoorloofde contacten zou hebben gehad met Russische diplomaten en geld had ontvangen via Russische media zonder dat te melden in de VS.

Comey zou een belangrijk getuige kunnen zijn voor de Senaatscommissie die de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt.

Eerder was Comey al opgevallen door de onderzoeken die hij had gevoerd naar onzorgvuldigheden van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton met haar e-mails. Dat onderzoek werd kort voor de verkiezingen van november opnieuw opgestart, maar leverde daarna niets op. Volgens Clinton heeft ze daardoor wel de verkiezingen verloren. Toch vinden ook de Democraten dat Comey ontslagen is omdat hij te vervelend begon te worden voor de Republikeinse president Trump.