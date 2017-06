Jeruzalem ligt symbolische erg gevoelig voor zowel Israëli's als Palestijnen en in de stad liggen de heiligdommen van drie wereldgodsdiensten. De joden beschouwen de Klaagmuur als de buitenmuur van de vroegere tempel en als hun belangrijkste heiligdom. Voor christenen is dat de Heilige Grafkerk en voor de moslims is de Haram al-Sharif met de moskeeën van de kalief Omar en de al-Aqsa de belangrijkste heilige plaats na Mekka en Medina.

Politiek werd Jeruzalem in 1949 verdeeld in een westelijke deel dat bij Israël kwam en een Arabisch oostelijk stadsdeel. Oost-Jeruzalem met de drie heiligdommen werd in 1967 door Israël veroverd en nadien aangehecht. Dat wordt internationaal niet erkend en de meeste ambassades zijn dan ook in de economische hoofdstad Tel Aviv.

Israël beschouwt dat eengemaakte Jeruzalem als de hoofdstad. Voor de Palestijnen is Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat.