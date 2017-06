Bronnen dicht bij het onderzoek hebben aan The Guardian verteld dat Nigel Farage een "person of interest" is in het FBI-onderzoek. De Britse politicus is voor alle duidelijkheid géén verdachte, maar de FBI denkt dat Farage informatie kan hebben over zaken die de dienst aan het onderzoeken is.

Die informatie zou Farage hebben dankzij zijn connecties met enerzijds het Trump-team en anderzijds WikiLeaks-oprichter Julian Assange. "Als je Rusland, WikiLeaks, Assange en Trump-vertrouwelingen met elkaar verbindt, dan komt Farage naar voren als de persoon met de meeste onderlinge connecties", aldus een anonieme bron in de Britse krant.

"Farage zit in het midden van die relaties. Hij duikt telkens weer op", klinkt het. Die relaties met enkele hoofdrolspelers in het Rusland-onderzoek zou de FBI zien als een "element" in hun brede onderzoek naar hoe Rusland zou hebben samengewerkt met de Trump-campagne om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.