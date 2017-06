Dat blijkt ook uit de manier waarop president Trump vorige week is tekeergegaan tegenover zijn collega's van de NAVO en op de top van de G7 in Sicilië. Daarvoor kondigde hij op even bruuske wijze aan dat NAFTA -het vrijhandelsakkoord van de VS met Canada en Mexico- volledig heronderhandeld moet worden en verwees hij het TPP-vrijhandelsakkoord met de landen van de Stille Oceaan naar de prullenmand. Toch keken veel VS-bedrijven via dat TPP op naar de snel groeiende afzetmarkten in Zuidoost-Azië. Die landen willen overigens ook zonder de VS doorgaan met het TPP en zetten nu de deur open voor China, dat door Barack Obama net buitengehouden was.

Op die manier isoleert de VS zich op tal van vlakken, vervreemdt die zich van traditionele bondgenoten en geeft Trump zo stap voor stap de rol als wereldleider op en kunnen landen als Rusland of China van dat strategische vacuüm profiteren.

Wat Trump ook beslist, het ziet er niet naar uit dat de onderliggende historische trend van het Klimaatverdrag wereldwijd teruggedraaid wordt, mogelijk ook niet in de VS zelf. Een uitstap uit het verdrag kan vier tot vijf jaar duren en dan zit er misschien een andere president in het Witte Huis.