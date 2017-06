Louis Michel stelt dat we niet kunnen weten of het om een strategisch lek gaat of niet. "Het zou natuurlijk kunnen, maar het kan evengoed iets totaal irrationeels zijn."

"Het probleem is dat Trump totaal onvoorspelbaar is", zegt Michel. "Hij trekt zich niets aan van de wetenschap of wat de rest van de wereld van hem denkt. Op dat gebied is hij geen strateeg, maar is hij alleen bezig met zichzelf."