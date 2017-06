Britse chirurg veroordeeld tot 15 jaar cel wegens onnodige operaties

Ian Paterson werd gisteren in Nottingham veroordeeld voor de onnodige behandelingen van 9 vrouwen en 1 man. De 59-jarige chirurg had zijn slachtoffers wijsgemaakt dat ze borstkanker hadden en hen dan onnodig geopereerd. De chirurg zou soms ook bewust verkeerde codes aan operaties hebben toegewezen, waardoor de kosten soms erg hoog opliepen. In totaal zou de Brit honderden slachtoffers hebben gemaakt.

