Clinton had ook kritiek op de sociale media. Volgens haar heeft de propaganda die via Facebook en andere sociale media is verspreid haar mee de overwinning gekost. Ze deed dan ook een oproep aan de sociale media om sneller op te treden tegen het verspreiden van valse informatie. Facebook heeft altijd ontkend dat "fake nieuws" de verkiezingen zou hebben beïnvloed, maar is intussen toch begonnen daar scherper op toe te zien.

Clinton zei dat ze ook niet met gelijke wapens kon vechten via de sociale media omdat Trump via het bedrijf Data Trust over gedetailleerde profielen van kiezers beschikte. Die profielen werden verzameld op basis van datamining. Het campagneteam van Trump kon daarmee de kiezers gericht benaderen, iets wat Clinton niet kon. Op dat gebied had ze meer steun verwacht van de top van de Democratische partij, maar die was virtueel failliet, aldus Clinton.

President Trump heeft intussen al gereageerd op de uitspraken van Clinton: "Achterbakse Hillary Clinton geeft iedereen behalve zichzelf de schuld en weigert te zeggen dat ze een verschrikkelijke kandidaat was", tweette Trump.