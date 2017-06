Op de site www.europol.europa.eu/stopchildabuse, die sinds vannacht online staat, roept Europol de hulp van het publiek in om de oorsprong van een aantal voorwerpen te achterhalen die te zien zijn in video's van kindermisbruik. Europol hoopt zo dat de identificatie van die voorwerpen helpt om daders op te sporen of slachtoffers te redden.

Nog geen 12 uur nadat de site gelanceerd is, heeft Europol al 1.920 tips binnengekregen over de voorwerpen. Europol gaat de binnengelopen tips nu analyseren of er iets bruikbaars inzit.

"Het lijkt wel vooral te gaan om mensen die lijken te weten om welk product het gaat of waar het gekocht kan worden. Of die informatie klopt, gaan we nu na. We hopen zo snel mogelijk tot resultaten te komen. Er is veel aandacht, maar wij hebben hier extra capaciteit opgezet en we doen ons uiterste best om alle informatie zo snel en grondig mogelijk te filteren. Elke nuttige tip is mooi meegenomen", vertelt Tine Hollevoet, woordvoerder van Europol aan VRT Nieuws.