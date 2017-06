Die tweet had de internationale twittergemeenschap wat leuke verstrooiing gebracht. De hashtag #covfefe werd populair, covfefe kreeg vervoegingen in tal van talen, en hier en daar werd een nieuwe zegswijze gelanceerd (niet altijd zo vriendelijk) waarin covfefe als krachtterm werd gebruikt.

Natuurlijk veronderstelde iedereen dat Trump coverage had willen zetten, maar een tikfout maakte en daarna allicht onderbroken werd, in slaap is gevallen of naar iets anders zapte op televisie, waardoor zijn aandacht weer was afgeleid. Niemand tilde echt zwaar aan het voorval, al blijft het wel verbazen hoe nonchalant de president van het machtigste land op aarde met zijn getwitter omgaat.

Maar toen Spicer tijdens de briefing een vraag kreeg, maakte hij het allemaal veel gewichtiger - op een wat potsierlijke manier. "De president en een kleine groep mensen weten precies wat hij bedoelde", klonk het. Zou Trump een aanhanger zijn van de kabbala? Heeft hij per vergissing het paswoord voor de atoomcodes prijs gegeven? Is covfefe een family joke?

De reactie van de perszaal was veelzeggend: een smakelijke lachbui. Blijkbaar is het moeilijk voor de woordvoerder van de president om gewoon, met de glimlach, toe te geven dat de tweet een tikfout en een vergissing was, niet meer dan dat. Want Donald Trump, dat weten we, laat zich nooit op een fout betrappen.