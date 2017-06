Ferrand ligt onder vuur door artikels in het weekblad Le Canard Enchaîné, dat eerder ook al de fictieve jobs van de vrouw van presidentskandidaat François Fillon naar buiten bracht. In het geval van Ferrand gaat het over gebeurtenissen van 6 jaar geleden, toen hij de leiding had over het ziekenfonds in Brest. Hij ging in 2011 in zijn hoedanigheid als directeur op zoek naar een nieuw gebouw. Dat huurde Ferrand - niet toevallig - via de vastgoedgroep van zijn partner.

Dat bedrijfje lijkt inderhaast te zijn opgericht om het bewuste gebouw éérst te kunnen aankopen, en vervolgens te kunnen doorverhuren aan het ziekenfonds. Meer nog: de voorwaarde om een lening voor dat gebouw te bekomen, was dat het bedrijf van Ferrands vrouw het gebouw niet enkel kon kopen, maar ook meteen kon doorverhuren ... aan haar man.

Ferrand was van 1998 tot 2012 directeur-generaal van het ziekenfonds. Daarnaast bezorgde hij zijn zijn toen 23-jarige zoon in 2014 enkele maanden lang werk als assistent in het parlement.