De Britse prins William heeft nogmaals over mentale gezondheidsproblemen gepraat voor de campagne Heads Together in het Britse magazine GQ. "Mensen zoeken geen hulp zolang ze zich beschaamd voelen. We moeten het taboe doorbreken, in godsnaam: we leven in de 21ste eeuw", stelt William. Daarnaast praatte de prins over zijn privéleven en de spijt die hij voelt. De spijt dat zijn vrouw en kinderen nooit zijn moeder, wijlen prinses Diana, zullen ontmoeten. De prins zocht nooit professionele hulp na de dood van Diana. Wat zijn broer Harry wel deed. "Op de begrafenis achter de kist van mijn moeder lopen, is het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen", geeft hij grif toe. Maar William belandde nooit in depressie. Het lukte hem erover te praten met vrienden en familie, en dat hielp.

William benadrukt ook de noodzaak van stabiliteit. "Ik kan mijn job niet doen zonder de stabiliteit van een gezin. Stabiliteit thuis is zó belangrijk voor mij. Ik wil mijn kinderen opvoeden in een gelukkige en veilige wereld. George moet opgroeien in het echte leven, niet achter paleismuren, hij moet daar buiten treden. De media maken het ons niet makkelijk, maar ik zal voor mijn kinderen vechten om ze een zo normaal mogelijk leven te laten leiden."

De prins blijkt brieven te schrijven naar ministers, wat zijn vader Charles steevast doet. Dat leverde Charles al flink wat kritiek op, want een toekomstig koning hoort/mag zich niet te moeien met politiek. Maar William stelt dat hij zeker niet aan lobbywerk doet. "Ik schrijf puur om politici mensen aan te raden die ze zouden moeten spreken", zegt hij. William is geïnteresseerd in politiek en de beperkingen die zijn positie met zich meebrengen, "frustreren" hem naar eigen zeggen soms.

In het magazine prijken ook nieuwe zwart-witfoto's van William met zijn gezin en hond Lupo rennend in de tuin: