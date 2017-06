In 2015 liet de voormalige zakenman verstaan dat het klimaat niet als excuus gebruikt mag worden om beslissingen te nemen die de economie schaden. "We'll be fine with the environment. We can leave a little bit, but you can't destroy businesses", zo sprak Trump.

De Amerikaanse president wil dus liever geen geld investeren in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Niemand weet of die kosten iets opleveren, en het is niet goed voor de Amerikaanse jobs, aldus Trump. En laten "jobs-jobs-jobs" nu net een stokpaardje van de voormalige zakenman zijn.