Binnen zeven dagen trekken de Britten naar de stembus om een nieuwe premier en een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een week geleden leek het vanzelfsprekend dat de huidige premier May van de Conservative Party overtuigend zou winnen. Die verwachtingen zijn er nog steeds, maar de enorme overwinning lijkt stilaan verleden tijd.

Gisterenavond was er op de Britse openbare omroep BBC een debat met de partijvoorzitters, maar May zelf kwam niet opdagen. "Ze had al lang aangekondigd dat ze niet in debat zou gaan met andere kandidaten", zegt correspondente Lia van Bekhoven in "De ochtend" op Radio 1. "Het was een kribbig debat, met geen al te grote flaters en ook geen duidelijke winnaar. Er was wél een duidelijke verliezer: May. Zij ging deze campagne in als sterk en stabiel. Velen vragen zich af of dat ook echt zo is als je dan thuisblijft voor een debat."

Of dat ook betekent dat May de overwinning mag vergeten, is voorlopig nog een stap te ver. "De vraag is maar of iemand zijn mening gaat veranderen door die tv-debatten", zegt Van Bekhoven. "Al merk je wel dat Labour van Jeremy Corbyn aan het inlopen is. Zijn partij staat er nu veel beter voor dan wat ze een week geleden nog maar durfde te hopen. Maar om de verkiezingen te winnen heeft hij een wonder nodig. En dat wonder is gisteren niet gebeurd."