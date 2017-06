Geesteszieke probeert cockpit binnen te dringen, passagiers en bemanning grijpen in

Aan boord van een vliegtuig van Malaysia Airlines is een man overmeesterd die de cockpit probeerde binnen te komen en beweerde dat hij een bom bij zich had. Zwaarbewapende mannen kwamen de man oppakken. Achteraf bleek dat hij geen bom bij zich had.

