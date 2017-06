Los van de overeenkomst met China heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de Amerikaanse president Trump opgeroepen om niet uit het Klimaatakkoord te stappen. "Het gaat niet alleen over de toekomst van de Europese mensheid, het gaat vooral om de toekomst van de mensen in andere landen", aldus de Commissievoorzitter. Hij herinnert eraan dat 83 landen gevaar lopen om van de aarde te verdwijnen, wanneer de strijd tegen de klimaatverandering niet resoluut worden gevoerd.

Volgens Juncker zou het drie tot vier jaar duren vooraleer de VS uit het akkoord geschrapt zou kunnen worden. De idee dat je zo maar van het toneel kunt verdwijnen klopt niet. "Niet alles wat in de wet of in de internationale verdragen staat, is fake news. Men moet zich daaraan houden."

Juncker haalde volgens persagentschap Reuters ook uit naar het feit "dat de VS zeggen: we willen niet met jullie onderhandelen als Europese Unie, maar met elke lidstaat apart", zo verwijzend naar mogelijke handelsakkoorden die Trump wil afsluiten. "We kunnen niet toelaten dat individuele akkoorden tussen de Amerikanen en individuele lidstaten plaatsvinden", aldus Juncker, die aan Trump zijn bezorgdheden over diens protectionistisch standpunt rond handel heeft overgemaakt.