"De politie in Tsjetsjenië had mijn nummer gevonden in het adresboek van een man die ik kende. We maakten allebei deel uit van dezelfde homogemeenschap. Zo werken de Tsjetsjeense diensten: ze gaan via de adresboeken na wie homo is", begint de man zijn verhaal.

"Ik had meteen begrepen dat het nutteloos was om mij te verbergen. De politie wou met me spreken. We hadden afspraak naast een moskee. Daar hebben ze me meteen in de boeien geslagen en weggevoerd. Niet naar een gewoon politiekantoor, maar naar iets wat leek op een militair fort."