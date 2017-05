Volgens verschillende Amerikaanse media heeft James Comey in privé met de speciale aanklager voor het Rusland-onderzoek Robert Mueller samengezeten om na te gaan of zijn getuigenis juridisch in orde is en heeft Comey daarvoor nu groen licht gekregen. De laatste details worden nu afgewerkt. Een officiële datum is er nog niet, maar CNN spreekt over volgende woensdag.

Dan zou James Comey dus getuigen in de Senaatscommissie voor de inlichtingendiensten over zijn ontslag door president Donald Trump. "Het lijkt erop dat Comey erop staat om de gespannen gesprekken met Trump van voor het ontslag te bespreken", meldt CNN op basis van een bron dicht bij het onderzoek. "Die gespannen verhouding deed beschuldigingen rijzen dat de president het onderzoek naar de vermeende connecties met Rusland heeft proberen te belemmeren."

James Comey voerde als FBI-baas een onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn en diens mogelijke onkiese banden met Moskou. Volgens CNN zou Comey tijdens zijn getuigenis in de Senaat volgende week bevestigen dat Trump effectief druk heeft uitgeoefend om dat onderzoek te laten vallen. "Als dat inderdaad zal gebeuren, dan belooft de publieke getuigenis van Comey een nieuw dramatisch hoofdstuk te worden in deze maandenlange controverse", aldus CNN.