"Wij zien dit als een soort van laatste redmiddel", vertelt Wil van Gemert, adjunct-directeur van Europol. "Eigenlijk maken we gebruik van een soort crowd sourcing. We vragen het publiek om ons daarbij te helpen. Dit zijn vaak zaken waarbij we alle andere middelen hebben gebruikt en waarin we misschien wel een aantal leads hebben, maar niet precies kunnen identificeren waar het zich afgespeeld heeft. Het zou kunnen zijn dat er veel voorwerpen bij zijn die zo breed gebruikt worden dat we er niets mee zijn. Maar we zijn in deze zaken aan het einde van onze mogelijkheden en we willen nog alles doen om deze zeer ernstige misdrijven op te lossen."