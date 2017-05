"Internationaal zal Trump veel kritiek vangen", meent De Vroey. "Maar in eigen land zal hij waarschijnlijk scoren, toch zeker bij zijn achterban. Zijn kiezers zijn niet gewonnen voor internationale akkoorden waarmee de VS rekening moet houden. Dat gaat in tegen hun nationalisme, hun "America First"-ideologie."

De belangrijkste overweging van Trump om deze beslissing te nemen, is volgens De Vroey dan ook politiek. "Hij wil bewijzen dat hij de lijn van "America First" durft door te trekken, ongeacht van wat de rest van de wereld denk. Die is heel kritisch voor hem. Dat is ook gebleken tijdens zijn recente buitenlandse reis. Vooral op de G7 is over het klimaatakkoord gepraat. Daarbij boterde het niet echt tussen Trump en de Europese leiders. Heeft dit Trump juist overtuigd toch uit klimaatakkoord te stappen?"