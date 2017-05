Jeremy Corbyn volledig van de kaart in live radio-interview op BBC

Nu we amper een week verwijderd zijn van de Britse verkiezingen, legt de Britse pers de kandidaat-premiers zwaar op de rooster. Labourleider Jeremy Corbyn wil gratis opvang organiseren voor 1,3 miljoen kinderen en kwam dat in de radiostudio uitleggen. Maar hij raakte niet verder dan de vraag over de financiering van dat project.

