Sinds september 2014 heeft IS met beperkt succes een aantal Pakistaanse en Afghaanse taliban evenals Oezbeken van het rivaliserende netwerk Al Qaeda kunnen inlijven en trouw laten zweren aan "kalief" Umar Abu Bakr al-Baghdadi. Dat kwam vooral in het nieuws toen de VS-troepen in april een superbom of "mother of all bombs" inzetten tegen IS-strijders in het oosten van Afghanistan.

Toch zijn de pogingen van IS om een "provincie Khorasan" in te richten in Afghanistan, Pakistan en Centraal-Azië niet zo heel succesvol. IS -dat in Irak en Syrië al met alles en iedereen tegelijk in de clinch gaat- krijgt daar nu zowel het Afghaanse leger, de VS-troepen als de onderling verdeelde taliban tegen zich.

Een zelfde beeld is er in de Noord-Indiase deelstaat Kashmir waar IS de al 70 jaar oude rebellie van de moslimmeerderheid tegen India wil kapen. Gefrustreerde jonge strijders van rebellengroepen als de Hizbul Mujahideen lieten zich inspireren door IS, maar werden meteen opzij geschoven door meer nationalistische leiders die onafhankelijkheid willen of aansluiting van Kashmir bij Pakistan.

Nu het "kalifaat" in Syrië en Irak dreigt in elkaar te storten, lijkt IS er op gebrand om ergens anders in de moslimwereld een "safe haven" te zoeken, zo niet voor zijn huidige leiders, dan wel voor zijn ideologie en en zo op termijn te overleven, zij het mogelijk in een andere vorm.