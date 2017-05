Pizza, een slaatje, schoenen of een taxi. We bestellen het met z'n allen massaal via een app en laten het zo bij ons thuis leveren. Shell springt mee op die kar en start vanaf vandaag met Tap Up, een proefproject waarbij de oliemaatschappij benzine levert.

Het principe is simpel. Als klant bestel je de benzine via een speciale app en even later komen twee werknemers met een elektrisch aangedreven voertuig jouw tank vullen. Dat laatste mag je ook letterlijk nemen, want je hoeft zelfs niet aanwezig te zijn bij de levering. Al moet je dan natuurlijk wel het brandstofklepje en/of de tankdop openlaten. Eén wagen kan gevuld worden met benzine en diesel voor tien tanks.

Tijdens de testperiode zal Shell leveren in vijf zones in de Nederlandse stad Rotterdam. De prijs per liter zal ook het gemiddelde zijn van de prijzen van de tankstations in die bewuste zones. Per levering komt er nog eens 3,59 euro servicekosten bij.