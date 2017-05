Eerste beelden: zware explosie in diplomatieke wijk van Kaboel

Bij een zware bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn tientallen slachtoffers gevallen. Volgens de politie zijn er verscheidene dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden. De ontploffing deed ramen en deuren sneuvelen in een straal van één kilometer. De aanslag is nog niet opgeëist.

