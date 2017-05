Onder meer de Canadese premier Justin Trudeau en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto hebben Trumps gsmnummer al op zak. Volgens Franse veiligheidsbronnen heeft Trump ook nummers uitgewisseld met president Emmanuel Macron, na hun eerste ontmoeting voor de NAVO-bijeenkomst volgende week. De kabinetten van Trudeau en Macron weigeren verdere commentaar hierover.

In diplomatieke kringen is het hoogst ongebruikelijk om contacten te onderhouden via persoonlijke telefoonnummers. Rechtstreekse gesprekken tussen wereldleiders zijn immers bijzonder georchestreerd en voorbereid en verlopen steevast via beveiligde telefoonlijnen, in Trumps geval vanuit het Witte Huis. Spontane gesprekken zijn op dat politieke niveau een grote uitzondering.

Toch is het op zich niet verwonderlijk dat Trump kiest voor een andere aanpak. Hij heeft al vaak laten blijken dat hij weinig vertrouwen heeft in officiële praktijken en communicatiekanalen. Als zakenman is Trump het ook gewoon om zelf persoonlijke contacten te onderhouden met collega's. Tegelijk is deze praktijk opmerkelijk, omdat Trump tijdens de campagne Hillary Clinton nog pittige verwijten maakte, toen bleek dat zij haar privé-mailadres gebruikte voor officiële communicatie.