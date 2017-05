Het is onduidelijk hoeveel mensen bij de aanval precies gewond zijn geraakt. Het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid houdt het op "zeker 350 gewonden". Intussen zijn er minstens 80 doden geteld, maar dat aantal kan volgens Binnenlandse Zaken nog oplopen, want veel slachtoffers hebben ernstige verwondingen opgelopen. Het is de zwaarste aanslag in maanden.

Bij de aanslag zijn enkele medewerkers van de Duitse ambassades in Kaboel gewond geraakt. Dat laat de Duitse minister van Buitenlandse zaken, Sigmar Gabriel, weten op Twitter. Een Afghaanse veiligheidsagent die de Duitse ambassade bewaakte, zou om het leven gekomen zijn. "De aanslag gebeurde vlak bij onze kantoren. Niet enkel burgers werden daarbij getroffen, maar ook mensen die in Afghanistan werken aan een betere toekomst voor het land en haar burgers. Dat is bijzonder zuur", tweet hij.

De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft de aanval, amper enkele dagen na de start van de ramadan, wel al scherp veroordeeld. "Zelfs in deze heilige maand, van goedheid, gebed en zegeningen laten terroristen onschuldige mensen niet gerust", zegt hij in een korte mededeling.