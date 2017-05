Voor de test werd een valse kernkop gelanceerd vanop de Marshalleilanden in de Stille Oceaan. Daarop vertrok een raket vanop een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Californië om de kernkop te onderscheppen en te vernietigen. Het Amerikaanse leger meldt dat die raket de test-kernkop inderdaad buiten de atmosfeer heeft geraakt en vernietigd. Dat gebeurt trouwens door de impact zelf, niet door explosieven.

Het Amerikaanse antirakettensysteem berust op radars en andere detectiesystemen over de hele wereld en op satellieten. Zo moet de de lancering van vijandige raketten kunnen gedetecteerd worden. Het programma bestaat al meer dan een decennium, maar werd geüpdatet. In het verleden waren de tests niet altijd even succesvol en het systeem wordt bekritiseerd.

Deze test - kostprijs: een slordige 244 miljoen dollar - was de eerste test in bijna drie jaar tijd en de eerste ooit die gericht was tegen een intercontinentale raket zoals Noord-Korea die aan het ontwikkelen is. "Dit systeem is vitaal voor de verdediging van ons land. De test toont aan dat we een capabel en geloofwaardig middel hebben tegen een zeer reële dreiging", aldus de verantwoordelijke voor het antirakettenprogramma van de VS.

Toch betekent de succesvolle test niet dat de VS nu meteen klaar is om straks een raket uit Noord-Korea uit de lucht te halen. "Het Amerikaanse leger is not even close met het aantonen dat het systeem werkt in reële oorlogsomstandigheden", aldus experts. "Al moet deze test wel aantonen dat ze op het juiste spoor zitten." De Verenigde Staten hebben wel andere rakettenschilden die betrouwbaar zijn, maar die zijn ontworpen tegen raketten met een minder groot bereik.